Москва, 28 марта, 2025, 04:16 — ИА Регнум. В Национальном центре «Россия» с 26 по 28 марта проходит IV всероссийский съезд движения детей и молодёжи (РДДМ) «Движение первых». Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец назвала «Движение первых» современной и востребованной организацией, объединяющей миллионы ребят и вдохновляющей их на созидательные поступки.

https://t.me/mypervie Эмблема «Движения первых»

«Быть первым» стало почётным для школьников и студентов. «Движение первых» помогает ребятам проявить себя, реализовать свои способности и таланты, ощутить чувство гордости за страну и её великую историю. «Зарница 2.0», «Юннаты Первых», «Хранители истории» и другие проекты «Движения первых» уже стали знаковыми для системы образования и всей страны», — отметила Волынец.

Она добавила, что особую значимость приобрёл проект «Большая перемена», который помогает ребятам воплотить свои смелые идеи, обрести единомышленников и найти свой путь в самореализации. Главный успех «Движения Первых» — добрые, понятные и мотивирующие проекты, в разработке которых участвуют сами дети, подчеркнула омбудсмен.

Волонтёр и активистка Анастасия Софьина назвала стартовавший 27 марта IV съезд «Движения первых» событием, которое ждёт каждый ребёнок, чтобы обменяться знаниями, идеями и инициативами, поучаствовать в принятии решения о дальнейшего развития организации.

Как сообщало ИА Регнум, по словам председателя правления «Движения первых» Артура Орлова, в рамках съезда определятся актуальные векторы развития всей воспитательной работы с детьми и молодёжью в России. Делегатам предстоит изучить книгу ценностей и концепцию Года дружбы. Также участники съезда подведут итоги акции «Ёлка желаний», дадут старт новым сезонам Всероссийского конкурса «Большая перемена» и Всероссийского проекта «Театральное закулисье» в рамках Нацпроекта «Молодёжь и дети», обсудят перспективные образовательные проекты. Ожидается, что участие в мероприятии примут больше двух тысяч человек.