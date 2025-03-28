Буэнос-Айрес, 28 марта, 2025, 03:47 — ИА Регнум. Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона скончался не внезапно, а, вероятно, находился в предсмертном состоянии около 12 часов. Об этом заявил судмедэксперт Карлос Маурисьо Кассинелли порталу Infobae.

Doha Stadium Plus Qatar Диего Марадона

По словам специалиста, внутренние органы 60-летнего спортсмена были в два раза больше нормы из-за избытка жидкости в организме. Мозг и лёгкие Марадоны были отёчными. Как пояснил Кассинелли, отёки не появились внезапно, а накапливались в течение примерно десяти дней.

Сердце весило 503 грамма, что вдвое превышает нормальный вес этого органа. На стенках сердца были обнаружены жировые отложения.

«В сердце были обнаружены сгустки, что указывает на агонию. Эти сгустки появляются только в таком состоянии. Он мог находиться в агонии 12 часов», — пояснил Кассинелли.

Почки также были увеличены, а в брюшной полости скопилось до трёх литров жидкости.

По словам судмедэксперта, Марадоне требовалась госпитализация, а не домашнее лечение.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники полиции, выступившие в суде свидетелями по делу о смерти Диего Марадоны, рассказали о шоке, который они испытали от вида огромного тела спортсмена.

Сын аргентинского футболиста, чемпиона мира по футболу Диего Марадоны Диего Армандо Марадона — младший заявил, что его отца убили. Открытое расследование причин смерти продолжается, и его дети верят в аргентинскую систему правосудия.

23 июня 2022 года в аргентинском городе Сан-Исидоро начался судебный процесс в отношении восьми медработников, причастных к лечению Марадоны. По версии прокуроров, они лечили бывшего спортсмена очень невнимательно, проявив халатность и безрассудство, которые привели к гибели пациента.

Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни от сердечной недостаточности, которая привела к отёку легких.

Экс-футболист является чемпионом мира по футболу 1986 года, вице-чемпионом мира 1990 года и чемпионом мира среди молодёжных команд 1979 года. Марадону также признали лучшим футболистом XX века по результатам голосования на официальном сайте ФИФА.