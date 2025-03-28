Мурманск, 28 марта, 2025, 03:24 — ИА Регнум. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» 27 марта Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему «Арктика как новый геополитический фронт: конкуренция или сотрудничество?», приуроченный к Международному арктическому форуму в Мурманске.

tpsdave Арктика

Модератор круглого стола, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына отметила, что развитие Арктики является приоритетом России в XXI веке и одним из ключевых направлений политики президента Владимира Путина. За предыдущие годы приняты нормативные акты и программы для устойчивого развития арктических регионов.

Член комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле Александр Спиридонов рассказал о работе парламентариев по развитию Арктики, упомянув законы по «северному завозу» и «арктической ипотеке».

Старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков подчеркнул, что Арктика — богатый природными ресурсами регион, включая углеводороды и редкоземельные металлы. Россия активно развивает проекты по производству СПГ в Арктике, открывая новые горизонты для экономики и занимая важную нишу на международном рынке.

Координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент ИОН РАНХиГС Александр Воротников назвал Северный морской путь экономическим и логистическим поясом мирового масштаба. Он напомнил о планах открытия круглогодичной навигации и росте грузопотока.

Политконсультант, член Общественной палаты РФ Станислав Корякин отметил уникальность российского ледокольного флота и важность развитой портовой инфраструктуры для освоения Арктики.

Директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Панин подчеркнул, что главное богатство Арктики — это люди, и напомнил о создании соответствующих разделов в национальных проектах по поручению президента.

Его поддержал член исполнительного совета и председатель комитета по межпоколенческим коммуникациям РАСО Вячеслав Завалин, отметив, что важно, чтобы на арктических территориях людям было интересно жить.

Доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев подчеркнул, что политика России в Арктике направлена на обеспечение национальной безопасности и защиту геополитических интересов. Он уверен, что Арктика — это будущее не только России, но и всего мира.

Политолог уверен, что торговая война США с Китаем может помочь России в продвижении. Китай и Индия, преодолев границы третьего мира, рассматривают Арктику как «лакомый кусок» для распределения ресурсов. Необходимо использовать платформу БРИКС для баланса интересов и диалога.

«Освоение Арктики без участия России невозможно», — заключил Селезнев.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 27 марта поручил создать при ВЭБ.РФ проектный офис для продвижения инфраструктурных проектов в Арктике. В ходе выступления на пленарном заседании Международного арктического форума президент отметил, что такие инфраструктурные проекты являются сложными и затратными, но именно они обеспечивают настоящий транспортный суверенитет России, а потому откладывать эти проекты на потом нельзя.

Путин подчеркнул, что нужно проявить гибкие подходы и заинтересовать российских и зарубежных инвесторов.

На совещании по развитию арктической зоны президент отметил, что перед Россией стоят масштабные и системные задачи в этой сфере.

В ходе выступления на Арктическом форуме Путин поручил расширить возможности портов в Арктике и проработать вопрос о строительстве новых гаваней. Также он подчеркнул, что Россия должна вводить в работу ледоколы нового поколения и усиливать свои позиции в этой сфере. Глава государства поручил проработать вопрос о строительстве новых современных верфей.