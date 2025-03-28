Мурманск, 28 марта, 2025, 03:19 — ИА Регнум. За переговорами России и США следит весь мир, однако российским морякам не стоит обращать на это внимание. Об этом 27 марта сказал президент РФ Владимир Путин, общаясь с экипажем подводной лодки «Архангельск».

Сергей Корсун ИА Регнум Переговоры Россия США, Трамп Путин

«Вы не обращайте на это внимание, просто несите службу и всё. Исполняйте свой долг. Но в целом, это шутка, я понимаю, что все в мире и в нашей стране, все люди внимательно за этим смотрят», — ответил Путин на вопрос одного из моряков, поинтересовавшегося ходом российско-американских переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, также на встрече с моряками АПЛ «Архангельск» российский президент отметил искреннее желание главы Белого дома Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт. России нужно устранить первопричины конфликта и обеспечить свою безопасность на длительную перспективу, добавил Путин.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков 27 марта заявил, что новый разговор Владимира Путина и Дональда Трампа касательно договорённостей, достигнутых на консультациях экспертных групп в Эр-Рияде, пока не планируется. Однако диалог сторон будет продолжаться. В частности, помощник президента РФ Юрий Ушаков и советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц находятся в постоянном контакте, пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Трамп 17 марта заявил, что планирует обсудить с Путиным вопросы завершения украинского конфликта. Шансы на успешный исход он назвал хорошими. 12 февраля президенты России и США провели телефонный разговор, во время которого обсуждались вопросы отношений двух государств, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп согласились с тем, что украинский конфликт может быть решен при помощи переговоров.