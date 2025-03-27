Программа реорганизации морской пехоты утверждена — Путин
Путин заявил о планах создания двух дивизий из бригад морской пехоты
Мурманск, 28 марта, 2025, 02:50 — ИА Регнум. В 2025 году планируется создание двух дивизий после реорганизации бригад морской пехоты. Об этом сообщил 27 марта президент РФ Владимир Путин.
«Генштабом Министерства обороны утверждена программа реорганизации морской пехоты, этих подразделений. И мы постепенно будем из бригад создавать дивизии морской пехоты. В этом году две дивизии, включая и 155-ю бригаду, на следующий год две дивизии, и через год ещё одну дивизию создадим», — уточнил Путин, общаясь с моряками подводной лодки «Архангельск».
Российский лидер обратился к назначенному на должность заместителя главкома ВМФ РФ Михаилу Гудкову, отметив, что предстоит большая работа. Прежде всего потребуется учесть оргштатные изменения, подумать о вооружении, средствах связи и так далее, нацелил Путин.
Глава государства выразил надежду, что командующий справится с поставленной задачей.
Как сообщало ИА Регнум, 27 марта Путин объявил о назначении командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ ВС РФ Михаила Гудкова на должность заместителя командующего Военно-морским флотом России. Президент отметил, что руководство Генштаба считает необходимым распространить опыт Гудкова на другие подразделения. В связи с этим и было принято решение о его назначении на новую должность. Это повысит уровень ответственности Михаила Гудкова, подчеркнул Путин.