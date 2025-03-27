Мурманск, 28 марта, 2025, 02:50 — ИА Регнум. В 2025 году планируется создание двух дивизий после реорганизации бригад морской пехоты. Об этом сообщил 27 марта президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум ВМФ РФ

«Генштабом Министерства обороны утверждена программа реорганизации морской пехоты, этих подразделений. И мы постепенно будем из бригад создавать дивизии морской пехоты. В этом году две дивизии, включая и 155-ю бригаду, на следующий год две дивизии, и через год ещё одну дивизию создадим», — уточнил Путин, общаясь с моряками подводной лодки «Архангельск».

Российский лидер обратился к назначенному на должность заместителя главкома ВМФ РФ Михаилу Гудкову, отметив, что предстоит большая работа. Прежде всего потребуется учесть оргштатные изменения, подумать о вооружении, средствах связи и так далее, нацелил Путин.

Глава государства выразил надежду, что командующий справится с поставленной задачей.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта Путин объявил о назначении командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ ВС РФ Михаила Гудкова на должность заместителя командующего Военно-морским флотом России. Президент отметил, что руководство Генштаба считает необходимым распространить опыт Гудкова на другие подразделения. В связи с этим и было принято решение о его назначении на новую должность. Это повысит уровень ответственности Михаила Гудкова, подчеркнул Путин.