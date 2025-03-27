Мурманск, 28 марта, 2025, 02:39 — ИА Регнум. В сфере экономики и государственных финансов России наблюдается стабильность. В 2024 году рост экономики страны составил 4,1%. Об этом заявил президент Владимир Путин в разговоре с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» 27 марта в Мурманске.

ИА Регнум Владимир Путин

«У нас в целом экономика, финансы, государственные, находятся, скажу мягко, в удовлетворительном состоянии и все стабильно. У нас все нормально, 4,1% рост экономики страны», — пояснил глава государства.

При этом Путин отметил, что Россия стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности, оставив позади Германию и Японию. Лидируют Китай, США и Индия.

«Всегда денег не хватает. Я не помню за все годы своей работы, чтобы кто-то говорил, кто руководит финансами, экономикой: все, не знаем, куда деньги девать, такого не бывает», — добавил российский лидер.

Он уточнил, что программа развития инфраструктуры закрытых городов будет исполняться, деньги будут выделять.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российская экономика второй год подряд растет темпами, вдвое превышающими среднемировые. Мишустин также отметил, что при этом рост европейской экономики российский превысил в шесть раз. По его словам, в ряде этих стран уже наблюдается рецессия. Так, всё это время сокращается экономика Германии.

По итогам 2024 года российский ВВП впервые превысил отметку в 200 трлн рублей в номинальном выражении, увеличившись с 2020 года практически вдвое. Как пояснил Мишустин, основным фактором такого экономического роста стал внутренний спрос — как инвестиционный, так и потребительский. По его словам, за год вложения в основной капитал выросли почти на 7,5%.

Согласно данным национальных статистических служб, Россия по итогам 2024 года вошла в тройку лидеров по темпам роста экономики в «Большой двадцатке».

Ранее Путин заявил, что в России наблюдается стабильная и устойчивая ситуация с экономикой, которая развивается. Президент отметил, что в 2025 году в РФ ожидается рост экономики 2-2,5%, добавив, что это будет «мягкой посадкой» для сохранения макроэкономических показателей.