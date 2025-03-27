Мурманск, 28 марта, 2025, 02:20 — ИА Регнум. Украинские неонацистские организации усиливают своё влияние и фактически берут на себя управление страной. Эту тему затронул президент РФ Владимир Путин в Мурманске 27 марта, общаясь с моряками подводной лодки «Архангельск».

Сергей Корсун ИА Регнум Украина на блюде. Конфликт на Украине. Свинья на торте.

По словам главы государства, неонацисты планируют усилить в том числе «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и создать из подобных организаций дивизии.

«Такие люди приобретают всё больше оружия, всё больше сторонников и ставят под ружье других, навязывая им свои взгляды», — пояснил Путин.

Президент России подчеркнул, что фактическая власть на Украине находится в руках неонацистских формирований, которые начинают руководить страной.

Как сообщало ИА Регнум, националисты имеют очень большое влияние на Украине еще с распада Советского Союза, заявил Владимир Путин.

Украинские националисты могут устроить правительству главы киевского режима Владимира Зеленского военный переворот в случае, если власти не будут придерживаться желательного для них курса. Такое мнение 23 марта высказал профессор политических наук Университета Род-Айленда Николай Петро.