Мурманск, 28 марта, 2025, 02:14 — ИА Регнум. Европейские кураторы убедили киевский режим продолжать военные действия до последнего украинца с целью нанести России стратегическое поражение. Об этом 27 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Приехали их кураторы из Европы, в частности, из Великобритании — бывший премьер-министр господин [Борис] Джонсон, убедил украинское руководство в том, что нужно продолжать вооружённую борьбу до последнего по сути украинца с целью нанести России стратегическое поражение», — отметил Путин во время разговора с экипажем атомного крейсера «Архангельск».

Глава государства напомнил, как Джонсон отговорил Украину подписывать мирное соглашение с Россией, парафированное в Стамбуле.

Как сообщало ИА Регнум, Украина могла бы сохранить территорию в границах 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шёл на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы, подчеркнул 12 марта глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Киев для того, чтобы сохранить границы, должен был соблюдать Минские соглашения. Однако под влиянием Бориса Джонсона киевский режим отказался от договорённостей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.

В мае 2024 года Путин допустил, что парафированный проект договора между Россией и Украиной, согласованный в Стамбуле, мог бы снова стать основой для урегулирования конфликта. Президент добавил, что ни о каких других дополнительных условиях в проекте речи не шло, в России о них никогда не слышали. В пакет соглашений входил отказ Украины от членства в НАТО, размещения зарубежных военных на своей территории, разработки ядерного вооружения, а также проведение военных учений только с согласия стран-гарантов. Взамен Киев рассчитывал на международные гарантии безопасности «по аналогии с пятой статьей НАТО» (за исключением территорий Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик).