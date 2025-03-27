Мурманск, 28 марта, 2025, 01:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 марта в ходе встречи с моряками АПЛ «Архангельск» в Мурманске сообщил о назначении командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ ВС РФ Михаила Гудкова на должность заместителя командующего Военно-морским флотом России.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

Глава государства отметил, что министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов считают необходимым распространить опыт Гудкова на другие подразделения. В связи с этим и принято решение о его назначении на новую должность. Это, как отметил Путин, повысит уровень ответственности Михаила Гудкова.

Как сообщало ИА Регнум, по поручению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами России Владимира Путина министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя России командиру отдельной 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота полковнику Михаилу Гудкову и командиру отдельной 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота полковнику Олегу Власову.