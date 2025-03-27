Мурманск, 28 марта, 2025, 01:58 — ИА Регнум. Националисты имеют очень большое влияние на Украине еще с распада Советского Союза. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе разговора с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» в Мурманске 27 марта.

Ivan Bandura Националисты на Украине

Путин пояснил, что на Украине есть проблема, о которой говорят вскользь.

«Она заключается в том, что очень большое влияние в стране после развала СССР на Украине имеют так называемые «нацики», как их в самой Украине называют, националисты, люди неонацистских взглядов», — пояснил Путин морякам.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая 2014 года в центре Одессы начались потасовки между активистами Антимайдана и радикалами Евромайдана. Горожане укрылись от нападавших националистов в Доме профсоюзов, но те окружили и подожгли здание. В результате трагедии погибли 48 человек, пострадали более 240.

Украинские националисты могут устроить правительству главы киевского режима Владимира Зеленского военный переворот в случае, если власти не будут придерживаться желательного для них курса. Такое мнение 23 марта высказал профессор политических наук Университета Род-Айленда Николай Петро.

Эксперт пояснил, что наблюдающиеся на территории Украины беззаконие и раскол среди самих украинских националистов уже вылились в увеличение насилия, включая несколько убийств, в том числе скандально известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Рады Ирины Фарион и одесского радикального националиста Демьяна Ганула (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).