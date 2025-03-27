Мурманск, 28 марта, 2025, 01:54 — ИА Регнум. Армия России в ходе спецоперации на Украине разгромит противника. Есть основания предполагать это, заявил 27 марта президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

«Я совсем недавно говорил, что мы их дожмём, но есть основания предполагать, что и добьём»,— отметил глава государства на встрече с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск».

Российские войска владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения, подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта испанская газета El Pais написала, что часть бойцов украинских формирований выступают за мирной соглашение с Россией. При этом вначале спецоперации большинство военных ВСУ высказывались за продолжение боевых действий, теперь же число таковых существенно уменьшилось, отметили в статье.

Украинский конфликт достиг той фазы, когда Запад терпит стратегическое поражение, не добившись своих целей в борьбе с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Ранее Путин отмечал, что убеждения Запада о необходимости нанести России стратегическое поражение путём затягивания конфликта на Украине являются большой ошибкой. Для России стратегическое поражение на поле боя означает прекращение её государственности, конец тысячелетней истории страны, значит, надо идти до конца, и бояться нечего, подчеркнул президент.