Мурманск, 28 марта, 2025, 01:35 — ИА Регнум. Вооружённый конфликт на Украине начался после госпереворота в стране, и Россия не была инициатором военных действий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 27 марта на встрече с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» в Мурманске.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Не мы были авторами и инициаторами начала боевых действий. Они начались после государственного переворота на Украине в 2014 году, который был поддержан западными странами», — подчеркнул глава российского государства.

Путин также напомнил, что после этого фактически начались боевые действия на юго-востоке Украины.

На данный момент, на всей линии фронта стратегическая инициатива находится под контролем российской армии.

По словам Путина, Луганская Народная Республика уже освобождена на 99%. Территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей очищены от ВСУ более чем на 70%.

Как сообщало ИА Регнум, Россия готова на диалог по урегулированию конфликта на Украине, в том числе и с Евросоюзом, но ошибок, связанных с излишним доверием Западу, больше не допустит, добавил Путин в общении с моряками «Архангельска».

Президент подчеркнул, что Россия выступает за мирный исход конфликта на Украине, но при условии устранения его первопричин. Важно обеспечить безопасность страны на долгосрочную перспективу, отметил Владимир Путин.