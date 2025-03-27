Мурманск, 28 марта, 2025, 01:26 — ИА Регнум. Власть на Украине утратила легитимность, поэтому непонятно с кем подписывать соглашения. Об этом 27 марта заявил президент России Владимир Путин.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский

«Гражданские органы власти — они сегодня на самом деле в соответствии с конституцией Украины не являются законными. Выборы-то не были там проведены президента! А конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти. Если он сам нелегитимный, то все остальные тоже. И так-то не понятно, с кем подписывать какие-то документы», — пояснил Путин в ходе общения с экипажем атомного крейсера «Архангельск».

Российский лидер также отметил, что пока нет понятия, какую силу будут иметь подписанные документы, поскольку «завтра придут другие руководители».

Как сообщало ИА Регнум, также Путин предложил ввести на Украине внешнее управление под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести демократические выборы в стране. Только после этого можно начинать переговоры об урегулировании конфликта, подписывать легитимные документы, которые признают во всём мире. Глава государства подчеркнул, что это только один из вариантов, ситуация быстро меняется.

Ранее Путин неоднократно подчеркивал нелегитимность Зеленского. Кроме того, украинская конституция не предусматривает продления полномочий главы государства в случае введения в стране военного положения. По словам президента России, единственным легитимным органом власти осталась Рада, остальные утратили свою правомочность.

Зеленский утратил свою легитимность 20 мая 2024 года, отменив выборы под предлогом военного положения. Подписывать с ним документы юридически неверно, учитывая, что на Украине действует подписанный главой киевского режима указ о запрете переговоров с Путиным.