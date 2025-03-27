Мурманск, 28 марта, 2025, 01:18 — ИА Регнум. На всей линии фронта стратегическая инициатива находится под контролем российской армии, заявил президент РФ Владимир Путин 27 марта на встрече с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» в Мурманске.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

По словам Путина, Луганская Народная Республика уже освобождена на 99%. Территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей очищены от ВСУ более чем на 70%.

«Наши войска идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день», — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что стратегическая инициатива полностью находится в руках российских бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, Россия выступает за мирный исход конфликта на Украине, но при условии устранения его первопричин. Важно обеспечить безопасность страны на долгосрочную перспективу, заявил президент РФ.

Также российский лидер подчеркнул, что Россия стремится к обеспечению своей безопасности на «историческую перспективу» и приветствует любые инициативы в этом направлении со стороны любых партнёров.

Россия готова на диалог по урегулированию конфликта на Украине, в том числе и с Евросоюзом, но ошибок, связанных с излишним доверием Западу, больше не допустит, добавил Путин в общении с моряками «Архангельска».