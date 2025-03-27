Мурманск, 28 марта, 2025, 00:55 — ИА Регнум. Россия выступает за мирный исход конфликта на Украине, но при условии устранения его первопричин. Важно обеспечить безопасность страны на долгосрочную перспективу. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» в Мурманске 27 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства пояснил, что конфликт на Украине сложный и требует тщательного обсуждения и подхода.

«Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами. Но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации», — акцентировал Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что Россия стремится к обеспечению своей безопасности на «историческую перспективу» и приветствует любые инициативы в этом направлении со стороны любых партнёров.

Как сообщало ИА Регнум, в искреннем желании главы Белого дома Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт уверен Владимир Путин. Об этом он также заявил во время встречи с моряками.

Россия готова на диалог по урегулированию конфликта на Украине, в том числе и с Евросоюзом, но ошибок, связанных с излишним доверием Западу, больше не допустит, добавил Путин в общении с моряками «Архангельска».

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 27 марта заявил, что между Москвой и Вашингтоном сложился очень хороший диалог, а американская сторона пытается понять российскую позицию. По его словам, реальный прогресс в переговорах сторон может быть достигнут только через компромиссы и дискуссии.