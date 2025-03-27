Мурманск, 28 марта, 2025, 00:32 — ИА Регнум. Россия готова на диалог по урегулированию конфликта на Украине в том числе и с Евросоюзом, но просчетов, связанных с излишним доверием Западу, больше не допустит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» в Мурманске 27 марта.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин разочаровал западные СМИ

«Мы и с Европой тоже готовы работать, просто они ведут себя непоследовательно, постоянно пытаются нас водить за нос», — пояснил Путин.

Российский лидер при этом добавил, что такое «поведение» Запада привычно, а в дальнейшем «никаких ошибок, основанных на излишнем доверии к так называемым партнерам, мы допускать не будем».

Как сообщало ИА Регнум, Европейские страны намерены помешать соглашению между Россией и США о прекращении огня в Чёрном море, написало издание Responsible Statecraft (RS).

Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что ЕС не станет вносить изменения в санкционный режим против России и возвращать подключение российских банков к системе SWIFT.

Владимир Путин неоднократно заявлял, что, по мнению лидеров Запада, их санкции должны были ослабить РФ, однако принесли обратный результат. Глава государства также подчеркивал, что, невзирая на ограничения, российская экономика демонстрирует рост.