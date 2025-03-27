Мурманск, 28 марта, 2025, 00:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи разрешил начать отгрузку первой партии угля из перевалочного комплекса «Лавна» в Мурманской области.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Открытие терминала станет хорошим вкладом в увеличение пропускной способности наших арктических портов, в создание дополнительных возможностей для угледобывающей промышленности. Отмечу, кстати, что уголь, который сейчас будет отгружаться, из Кузбасса. Новые мощности позволят диверсифицировать логистику поставок кузбасского угля на внешние рынки», — заявил Путин.

Глава государства поблагодарил за огромный труд и масштабную работу всех специалистов, задействованных в реализации значимого проекта. Президент добавил, что при возведении терминала использовались современные технологии, снижающие нагрузку на экологию, это важно для сбережения уникальной природы Арктики.

Как сообщало ИА Регнум, проект «Комплекса перегрузки угля «Лавна» являлся составной частью проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», который реализуется в соответствии с госпрограммой «Развитие транспортной системы». Основная цель плана развития Мурманского транспортного узла направлена на создание круглогодично действующего глубоководного морского хаба — центра по переработке нефтеналивных грузов, перевалке угля и минеральных удобрений, интегрированного в международный транспортный коридор «Север — Юг».

Президент России 27 марта прибыл в Мурманск и провёл совещание по вопросу развития арктической зоны, в ходе которого заявил, что город подаёт всем арктическим регионам пример поступательного развития. Также Путин принял участие в работе Международного арктического форума. Он поручил расширить возможности портов в Арктике и проработать вопрос о строительстве новых гаваней и современных верфей. Помимо этого, российский лидер провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.