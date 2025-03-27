Мурманск, 28 марта, 2025, 00:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций «Росатома» на Северный полюс, что участие в боевых действиях — это испытание для любого человека, а опыт СВО будет полезен ветеранам в работе на различных гражданских должностях.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

«Я очень рад, что вам удалось себя найти после двухлетней службы. Это очень серьезное испытание для любого человека», — сказал Путин о работе ветеранов спецоперации «на гражданке».

Также российский лидер выразил уверенность, что опыт СВО будет полезен ветеранам на различных гражданских должностях при общении с людьми.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 27 марта прибыл на предприятие «Атомфлот» в Мурманске, которое занимается ледокольным обеспечением арктических проектов. Президент побывал в штабе морских операций, который осуществляет сопровождение безопасного судоходства на Северном морском пути.

Штаб морских операций входит в состав ФГУП «Атомфлот» госкорпорации «Росатом».

Глава государства провёл совещание по вопросу развития арктической зоны, в ходе которого заявил, что Мурманск подаёт всем арктическим регионам пример поступательного развития. Путин разрешил спуск на воду подлодки «Пермь». Судно станет штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон». Это шестой по счету корабль семейства «Ясень», строительство которых ведёт ПО «Севмаш».

Также президент принял участие в работе Международного арктического форума. Он поручил расширить возможности портов в Арктике и проработать вопрос о строительстве новых гаваней.