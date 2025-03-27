Мурманск, 27 марта, 2025, 23:53 — ИА Регнум. Россия будет делать всё, чтобы поддерживать статус мощной морской державы. Об этом заявил 27 марта в разговоре с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» в Мурманске президент Владимир Путин.

Сергей Карпухин/РИА Новости

Глава государства отметил, что РФ несколько веков была мощной морской державой.

«Роль Военно-морского флота в целом известна: Россия на протяжении веков является мощной морской державой. И все будем делать для того, чтобы поддерживать этот статус», — заверил Путин.

Президент добавил, что будет продолжаться строительство новых надводных и подводных кораблей, будут улучшаться их характеристики, чтобы они отвечали требованиям сегодняшнего дня.

«Они должны быть боеспособными, эффективными в ближайшей в полном смысле этого слова исторической перспективе», — сказал Владимиро Путин.

Президент добавил, что корабли — это оружие, которое должно составлять основу стратегической безопасности РФ.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин в Мурманске 27 марта побывал в штабе морских операций, который осуществляет сопровождение безопасного судоходства на Северном морском пути.

Путин 27 марта прибыл на предприятие «Атомфлот» в Мурманске, которое занимается ледокольным обеспечением арктических проектов.

Глава государства провёл совещание по вопросу развития арктической зоны, в ходе которого заявил, что Мурманск подаёт всем арктическим регионам пример поступательного развития. Путин разрешил спуск на воду подлодки «Пермь». Судно станет штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон». Это шестой по счету корабль семейства «Ясень», строительство которых ведёт ПО «Севмаш».

Также президент принял участие в работе Международного арктического форума. Он поручил расширить возможности портов в Арктике и проработать вопрос о строительстве новых гаваней. Путин подчеркнул, что Россия должна вводить в работу ледоколы нового поколения и усиливать свои позиции в этой сфере. Глава государства поручил проработать вопрос о строительстве новых современных верфей.

Президент также посетил новый атомный подводный корабль «Архангельск».