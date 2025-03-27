Мурманск, 27 марта, 2025, 23:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 марта в штабе морских операций «Атомфлота» в Мурманской области заслушал по видеосвязи доклад капитана головного атомного ледокола «Арктика» Александра Скрябина.

Гавриил Григоров/РИА Новости

Введённый в эксплуатацию в октябре 2020 года ледокол «Арктика» назвали в честь первого в истории судна, достигшего Северного полюса в надводном положении. С 2020 года ледоколом было пройдено 136 тыс. морских миль, а также обеспечена проводка 629 судов. Двухосадочная конструкция судна предназначена для его использования в арктических водах и в устьях полярных рек, в том числе на мелководных участках Енисея и Обской губы.

Ледокол оснащён отечественной реакторной установкой нового поколения «РИТМ-200», не имеющей зарубежных аналогов. Также судно оборудовали системой электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями. Данная первая российская разработка позволяет управлять ледоколом в любых режимах.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта президент РФ прибыл в Мурманск. Путин провёл совещание по вопросу развития арктической зоны, в ходе которого заявил, что Мурманск подаёт всем арктическим регионам пример поступательного развития. Также он принял участие в работе Международного арктического форума. Глава государства поручил расширить возможности портов в Арктике и проработать вопрос о строительстве новых гаваней и современных верфей.

Помимо этого, Путин провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Глава региона доложил президенту о различных аспектах социально-экономического развития области, а также проинформировал о региональных мерах поддержки участников специальной военной операции.

Президент также посетил новый атомный подводный крейсер «Архангельск».