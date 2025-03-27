Мурманск, 28 марта, 2025, 00:41 — ИА Регнум. В искреннем желании главы Белого дома Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт уверен президент России Владимир Путин. Об этом он заявил 27 марта во время встречи с моряками атомной подводной лодки «Архангельск».

ИА Регнум Путин, Трамп

«На мой взгляд, вновь избранный президент Соединённых Штатов искренне хочет завершения этого конфликта», — отметил Путин.

По словам главы государства, Россия выступает за решение конфликта мирными средствами, но при условии устранения первопричин. России нужно обеспечить свою безопасность на длительную перспективу, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в Кремле утверждали, что российско-американские отношения предстоит восстановить в три этапа. Сначала нужно снова наладить диалог между Москвой и Вашингтоном, затем урегулировать украинский кризис. После этого можно будет говорить о возможном торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, для которого имеются очень широкие перспективы, пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В начале марта Песков заявил, что Россия и США пытаются наладить отношения, но для этого потребуется время. Официальный спикер Кремля указал, что новая американская администрация во главе с Дональдом Трампом стремительно меняет все внешнеполитические конфигурации, что во многом совпадает с видением Москвы.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 27 марта заявил, что между Москвой и Вашингтоном сложился очень хороший диалог, а американская сторона пытается понять российскую позицию. По его словам, реальный прогресс в переговорах сторон может быть достигнут только через компромиссы и дискуссии.