Мурманск, 27 марта, 2025, 23:37 — ИА Регнум. Пресс-служба Кремля опубликовала видеокадры с атомного подводного крейсера «Архангельск», который в ходе поездки в Мурманск 27 марта осмотрел президент России Владимир Путин.

Кирилл Зыков/РИА Новости

На опубликованных кадрах — уютные, всем необходимым оснащенные каюты для экипажа подводного крейсера, а также кухня и сауна.

Подводная лодка «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М» — новейший многоцелевой атомный корабль четвёртого поколения, который был принят в состав Военно-морского флота 27 декабря 2024 года.

«Архангельск» стал пятым судном проекта «Ясень-М», который вошёл в состав флота.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин в Мурманске 27 марта побывал в штабе морских операций, который осуществляет сопровождение безопасного судоходства на Северном морском пути.

Владимир Путин 27 марта прибыл на предприятие «Атомфлот» в Мурманске, которое занимается ледокольным обеспечением арктических проектов.

Глава государства провёл совещание по вопросу развития арктической зоны, в ходе которого заявил, что Мурманск подаёт всем арктическим регионам пример поступательного развития. Путин разрешил спуск на воду подлодки «Пермь». Судно станет штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон». Это шестой по счету корабль семейства «Ясень», строительство которых ведёт ПО «Севмаш».

Также президент принял участие в работе Международного арктического форума. Он поручил расширить возможности портов в Арктике и проработать вопрос о строительстве новых гаваней. Путин подчеркнул, что Россия должна вводить в работу ледоколы нового поколения и усиливать свои позиции в этой сфере. Глава государства поручил проработать вопрос о строительстве новых современных верфей.