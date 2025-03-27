Мурманск, 27 марта, 2025, 23:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в Мурманской области 27 марта побывал в штабе морских операций, который осуществляет сопровождение безопасного судоходства на Северном морском пути.

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Глава государства приехал на предприятие «Атомфлот», которое занимается ледокольным обеспечением арктических проектов. Штаб морских операций для обеспечения прохода судов по Северному морскому пути входит в состав ФГУП «Атомфлот» госкорпорации «Росатом».

«Атомфлот» занимается ледокольным обеспечением арктических проектов, ледокольной проводкой судов в акватории Северного морского пути и в замерзающие порты России.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 27 марта прибыл на предприятие «Атомфлот» в Мурманске, которое занимается ледокольным обеспечением арктических проектов.

Глава государства провёл совещание по вопросу развития арктической зоны, в ходе которого заявил, что Мурманск подаёт всем арктическим регионам пример поступательного развития. Путин разрешил спуск на воду подлодки «Пермь». Судно станет штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон». Это шестой по счету корабль семейства «Ясень», строительство которых ведёт ПО «Севмаш».

Также президент принял участие в работе Международного арктического форума. Он поручил расширить возможности портов в Арктике и проработать вопрос о строительстве новых гаваней. Путин подчеркнул, что Россия должна вводить в работу ледоколы нового поколения и усиливать свои позиции в этой сфере. Глава государства поручил проработать вопрос о строительстве новых современных верфей.