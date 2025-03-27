Москва, 27 марта, 2025, 23:03 — ИА Регнум. В небе над Белгородской и Воронежской областями вечером 27 марта подразделения противовоздушной обороны уничтожили девять вражеских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

Атаку украинских дронов отразили в период времени с 20:50 до 22:00 мск.

Над Воронежской областью было ликвидировано шесть дронов ВСУ. Ещё три БПЛА сбили в небе над Белгородской областью.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 26 марта Вооружённые силы Украины с применением беспилотника атаковали объект энергетической инфраструктуры в Брянской области. Это привело к отключению высоковольтной линии электропередачи. В результате атаки со стороны киевского режима жители Комаричского района остались без электроснабжения.

Кроме того, в ночь на 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурные средства ПВО сбили два ударных дрона ВСУ, которые пытались атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.