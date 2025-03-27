Хургада, Египет, 27 марта, 2025, 23:07 — ИА Регнум. Жертвами крушения батискафа у побережья египетской Хургады числятся шесть россиян, в том числе двое детей. Информацию об этом 27 марта подтвердили в Генконсульстве РФ.

Global Look Press

«С прискорбием сообщаем, что в результате сегодняшней аварии батискафа «Синдбад» погибли шесть россиян, в том числе двое детей», — указали в официальном заявлении.

В настоящее время, уточнили дипломаты, в больницах Хургады остаются семеро российских граждан, из них пятеро детей, пострадавших в результате происшествия. По оценке врачей, их состояние не вызывает опасений, заключили в Генконсульстве.

Как сообщало ИА Регнум, авария прогулочного батискафа «Синдбад» произошла 27 марта около 10:00 мск на расстоянии 1 км от берега. На борту аппарата, который проводил регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа, помимо членов экипажа, находились 45 россиян, в том числе несовершеннолетние. Большинство туристов удалось спасти, после чего людей доставили в гостиницы и больницы Хургады.

По данным Telegram-канала Shot, туристы заплатили около 7 тыс. рублей за билеты на прогулочный батискаф. Билеты для детей стоили в два раза дешевле. Также отмечалось, что россияне, находившиеся на борту, проживали в отелях Sindbad Club, Mercure Hurghada и Titanic Beach. Прогулочный батискаф должен был осуществить погружение на глубину 25 метров близ кораллового рифа.