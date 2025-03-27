Париж, 27 марта, 2025, 22:56 — ИА Регнум. Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле с осуждением высказалась по факту убийства российских военных корреспондентов. Об этом говорится в опубликованном заявлении организации.

Global Look Press

Речь идёт о журналисте «Известий», операторе и водителе телеканала «Звезда».

«Я осуждаю убийство Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели и призываю к тщательному и прозрачному расследованию. Я вновь призываю к соблюдению международного гуманитарного права, включая резолюцию 2222 Совбеза ООН о защите журналистов, работников СМИ и связанного с ними персонала в условиях конфликта», — обратилась Одре Азуле.

Журналисты погибли 24 марта в Луганской Народной Республике.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что атаки и убийства российских военкоров являются частью системной и планомерной деятельности Киева по зачистке информационного пространства. Журналисты стали мишенью, Киев объявил на них охоту, добавила дипломат.

24 марта стало известно о гибели в ЛНР журналиста «Известий» Александра Федорчака, оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съёмочной группы Александра Сиркели.

26 марта в Белгородской области погибла корреспондент Первого канала Анна Прокофьева.