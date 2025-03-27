Москва, 27 марта, 2025, 22:49 — ИА Регнум. В России из-за резкого роста доходов граждан возникли риски завышенных ожиданий возможного продолжения этой тенденции. Это может привести к избыточной кредитной нагрузке, заявили в Центральном банке РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Номинальные доходы на человека в 2022–2024 годах выросли во всех группах населения, при этом более существенный рост наблюдается в домохозяйствах со средним достатком и наиболее обеспеченных. Реальные доходы (то есть с поправкой на инфляцию) за этот период выросли у 65% российских домохозяйств, а у пятой части — более чем на 50%. При этом повысилась доля тех, кто уверен в устойчивости своего материального положения», — привёл данные исследования зампред Банка России Алексей Заботкин.

Представитель регулятора уточнил, что опасения вызывают ожидания граждан о дальнейшем росте зарплаты теми же темпами, которыми были в предыдущие два года. Это грозит принятием необоснованных решений, включая избыточное кредитование. Испытавшие значительный рост доходов домохозяйства ожидают такой же рост в будущем, что может побудить их к более высоким кредитным обязательствам, пояснил Заботкин.

Как сообщало ИА Регнум, в Госдуме предложили кредитную амнистию для повышения уровня жизни в России. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов подчеркнул, что пока население вынуждено большую часть заработка тратить на покупку товаров первой необходимости и погашение кредитных обязательств. Он отметил, что только по данным судов, заемщики задолжали 1,5 трлн рублей.

В 11 регионах России средняя зарплата в 2024 году превысила 100 тыс. рублей, годом ранее таких субъектов было девять. Согласно анализа данных Единой межведомственной информационно-статистической системы, рост зарплат наблюдался во всех регионах страны. В среднем за месяц россияне получали около 88 тыс. рублей, это на 19% больше показателя предыдущего года.