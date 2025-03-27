Воронеж, 27 марта, 2025, 22:32 — ИА Регнум. На подлете к Воронежу силы противовоздушной обороны уничтожили еще несколько украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале вечером 27 марта сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Алексей Коновалов/ТАСС

По предварительной информации, при отражении атаки ВСУ с воздуха никто не пострадал, разрушений удалось избежать, уточнил Гусев.

Губернатор напомнил населению Воронежской области о недопустимости распространения видеозаписей и фотографий работы средств ПВО по уничтожению БПЛА.

Опасность атаки вражеских дронов сохраняется в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 26 марта Вооружённые силы Украины с применением беспилотника атаковали объект энергетической инфраструктуры в Брянской области. Это привело к отключению высоковольтной линии электропередачи. В результате атаки со стороны киевского режима жители Комаричского района остались без электроснабжения.

Кроме того, в ночь на 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурные средства ПВО сбили два ударных дрона ВСУ, которые пытались атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.