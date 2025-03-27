Хургада, Египет, 27 марта, 2025, 22:40 — ИА Регнум. В результате происшествия с подводным батискафом «Синдбад» у побережья Хургады в Египте увеличилось число пострадавших до 23 человек. Подробности сообщила пресс-служба минздрава страны в соцсетях.

Global Look Press

По уточнённой информации ведомства, авария прогулочного аппарата унесла жизни шести человек, 23 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Все пострадавшие доставлены в больницы.

Как сообщало ИА Регнум, авария прогулочного батискафа произошла 27 марта около 10:00 мск на расстоянии 1 км от берега. На борту аппарата, который проводил регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа, помимо членов экипажа, находились 45 россиян, в том числе несколько детей.

В числе шести погибших — пять граждан России, пострадало 14 российских туристов. Четыре человека находятся в тяжёлом состоянии.

По предварительной версии, один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф, в результате чего аппарат перевернулся, а на борту произошла разгерметизация.

В числе погибших в результате крушения батискафа — семейная пара Валиуллиных из Татарстана. 38-летняя педиатр Кристина и 41-летний анестезиолог Равиль прилетели на отдых в Египет вместе с двумя дочерями. При крушении супруги пытались помочь детям и другим пассажирам. Кристина и Равиль погибли. Их дети находятся в больнице.

28 февраля во время дайвинга два российских туриста погибли у берегов Филиппин, один из них утонул, а на другого напали акулы. Всего в составе группы было четверо россиян. Двоим туристам удалось спастись, а двое других пропали — 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов. Позже Мелехова обнаружили без сознания, он скончался в больнице.

В январе 2024 года судно с шестью российскими туристами, в том числе четырьмя детьми, затонуло во время экскурсии неподалеку от Пхукета. Всех граждан России и троих членов экипажа спасли.