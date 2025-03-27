Киев, 27 марта, 2025, 22:19 — ИА Регнум. Глава киевского режима Украины Владимир Зеленский сравнил россиян с «динозаврами», которые хотят съесть всех украинцев. Об этом он заявил 27 марта и отказался от диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.

Global Look Press

«Они [россияне] динозавры, понимаете, они просто хотят нас съесть… Нельзя просто: слушай, а давай поговорим. Мне не о чем просто с ним (Путиным. — Прим. ред.) говорить», — отметил Зеленский на пресс-конференции.

Речь главы киевского режима транслировалась в эфире украинского телемарафона.

Как сообщало ИА Регнум, Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Российский президент указал, что Зеленский самостоятельно запретил себе вступать в контакт с РФ и утвердил соответствующий указ в 2022 году.

Глава МИД Украины Андрей Сибига 15 января 2025 года заявил, что Киев придерживается принципа не вести прямой диалог с российским лидером. Он отметил, что на данный момент вопрос переговоров с Россией в каком-либо формате не рассматривался.