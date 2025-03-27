Мурманск, 27 марта, 2025, 21:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 марта приехал на предприятие «Атомфлот» в Мурманске, которое занимается ледокольным обеспечением арктических проектов. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Глава государства разрешил спуск на воду подлодки «Пермь». Судно станет штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон». Это шестой по счету корабль семейства «Ясень», строительство которых ведёт ПО «Севмаш».

Среди всех атомных подводных лодок проекта 885М «Пермь» станет первым штатным носителем ракеты «Циркон». Глава государства также назвал большим этапным событием спуск на воду подводной лодки проекта «Ясень-М».

«В следующем году она (подлодка — Прим. ред.) должна войти в состав военно-морского флота и приступить к выполнению боевых задач», — сказал Путин.

Президент также посетил новый атомный подводный крейсер «Архангельск».

«Пермь» и «Архангельск» являются новейшими многоцелевыми атомными подводными лодками четвёртого поколения. Вторая вошла в состав Военно-морского флота РФ 27 декабря 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта президент РФ прибыл в Мурманск. Глава государства провёл совещание по вопросу развития арктической зоны, в ходе которого заявил, что Мурманск подаёт всем арктическим регионам пример поступательного развития.

Также президент принял участие в работе Международного арктического форума. Он поручил расширить возможности портов в Арктике и проработать вопрос о строительстве новых гаваней. Путин подчеркнул, что Россия должна вводить в работу ледоколы нового поколения и усиливать свои позиции в этой сфере. Глава государства поручил проработать вопрос о строительстве новых современных верфей.

Помимо этого, Путин провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Губернатор доложил президенту о различных аспектах социально-экономического развития области, а также проинформировал о региональных мерах поддержки участников специальной военной операции.