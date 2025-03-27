Мурманск, 27 марта, 2025, 20:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 марта в ходе поездки в Мурманск провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/РИА Новости

Губернатор доложил президенту о различных аспектах социально-экономического развития области, а также проинформировал о региональных мерах поддержки участников специальной военной операции.

«В фокусе нашего внимания, естественно, постоянное решение бытовых проблем [семей участников СВО]. Для этого у нас работает центр поддержки семей вместе с фондом «Защитники Отечества», для поддержки ребят, которые на фронте», — заявил Чибис.

Как передавало ИА Регнум, глава государства 27 марта совершает рабочую поездку в Мурманск. Он провёл совещание по вопросу развития арктической зоны, в ходе которого заявил, что Мурманск подаёт всем арктическим регионам пример поступательного развития.

Также президент принял участие в работе Международного арктического форума. Он поручил расширить возможности портов в Арктике и проработать вопрос о строительстве новых гаваней. Путин подчеркнул, что Россия должна вводить в работу ледоколы нового поколения и усиливать свои позиции в этой сфере. Глава государства поручил проработать вопрос о строительстве новых современных верфей.

Кроме того, в ходе выступления на форуме президент отметил, что инфраструктурные проекты в Арктике являются сложными и затратными, но именно они обеспечивают настоящий транспортный суверенитет России, а потому откладывать эти проекты на потом нельзя.