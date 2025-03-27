Мурманск, 27 марта, 2025, 20:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 марта поручил создать при ВЭБ.РФ проектный офис для продвижения инфраструктурных проектов в Арктике.

Kremlin.ru

В ходе выступления на пленарном заседании Международного арктического форума в Мурманске глава государства отметил, что такие инфраструктурные проекты являются сложными и затратными, но именно они обеспечивают настоящий транспортный суверенитет России, а потому откладывать эти проекты на потом нельзя.

Путин подчеркнул, что нужно проявить гибкие подходы и заинтересовать российских и зарубежных инвесторов.

«В этой связи предлагаю подумать о создании под эгидой нашего ведущего института развития «ВЭБа» специального проектного офиса, который займётся сопровождением транспортных, логистических, инфраструктурных проектов в Арктике, а также проектов городского развития в регионе, станет той структурой, куда потенциальный инвестор сможет обратиться напрямую, получить необходимую поддержку», — сказал президент.

Глава государства поблагодарил ВЭБ.РФ и ДОМ.РФ за участие в разработке планов по развитию региона.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта глава государства совершает рабочую поездку в Мурманск. Ранее в этот день он провёл совещание по вопросу развития арктической зоны. В своём выступлении президент отметил, что перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики.

В ходе выступления на Арктическом форуме Путин поручил расширить возможности портов в Арктике и проработать вопрос о строительстве новых гаваней. Также он подчеркнул, что Россия должна вводить в работу ледоколы нового поколения и усиливать свои позиции в этой сфере. Глава государства поручил проработать вопрос о строительстве новых современных верфей.