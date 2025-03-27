Мурманск, 27 марта, 2025, 20:41 — ИА Регнум. Инфраструктурные проекты в Арктике сложные и затратные, но они обеспечивают транспортный суверенитет России. Об этом в четверг, 27 марта, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

Global Look Press

«Инфраструктурные проекты [в арктической зоне] сложные, затратные, у них длительные сроки окупаемости, но именно они на новом уровне обеспечивают настоящий транспортный суверенитет России», — сказал Путин.

Он выразил уверенность, что если в эти проекты будут приходить иностранные партнёры, это гарантирует им вложения «на длительную перспективу и с хорошей отдачей».

Президент также предложил создать центр по изучению вечной мерзлоты и привлечь для этого специалистов из ведущих федеральных и региональных институтов.

«Нужно не только предлагать, но и эффективно донастраивать инструменты поддержки инвестиционной и деловой активности в Арктике, включая налоговые льготы, административные преференции, инфраструктурную подготовку земельных участков и так далее», — заявил российский лидер.

Кроме того, глава государства напомнил о необходимости строгого выполнения планов по газификации Мурманской области. Путин подчеркнул, что задача должна быть решена до 2030 года.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Путин заявил, что дальневосточные и арктические города имеют стратегическое значение для России и требуют особого внимания. Он напомнил, что по итогам Восточного экономического форума было поручение включить в нацпроекты и обеспечить ресурсами мероприятия мастер-планов этих городов.

В декабре 2023 года президент заявил, что Арктика обладает колоссальным потенциалом, а развитие её территорий является неоспоримым приоритетом для страны.

В июне 2024 года стало известно, что правительство направит около 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры в местах дислокации воинских формирований в Арктике — в частности, на строительство детских садов и школ, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, обновление жилищного фонда и социальных объектов, благоустройство общественного пространства и ремонт подъездных автодорог.