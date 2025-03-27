Мурманск, 27 марта, 2025, 20:37 — ИА Регнум. Арктика — территория глобальных возможностей для специалистов самых разных сфер, предпринимателей и молодых семей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога».

Global Look Press

«Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населённые пункты Крайнего Севера — в целом повышать качество жизни людей, чтобы у них была интересная, хорошая оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения — чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно», — отметил он.

Российский лидер также заявил, что государство обеспечит комплексное развитие Арктического региона, несмотря на все сложности. Президент поручил правительству и местным властям поддержать туристические проекты в Арктике, чтобы дополнительно увеличить привлекательность этого региона.

«Число туристов растёт, соответственно, появляются новые проекты в этой сфере, такие как центр арктического туризма с горнолыжным направлением в Ямало-Ненецком автономном округе или акватермальный курорт и всесезонный гостиничный комплекс в Карелии», — добавил Путин.

В феврале Путин также назвал Россию абсолютным лидером в Арктике. Он также отметил, что многие страны заявляют о желании сотрудничать с российской стороной в вопросе производства атомного ледокольного флота.

А руководитель Морской арктической комплексной экспедиции РНИИ культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачёва Александр Окороков рассказал ИА Регнум, что в освоение Арктики самый большой вклад внесли именно жители России.