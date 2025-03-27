Мурманск, 27 марта, 2025, 20:23 — ИА Регнум. Россия будет реагировать на участие Швеции и Финляндии в деятельности Североатлантического альянса (НАТО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога».

Global Look Press

«Нас, конечно, беспокоит тот факт, что страны НАТО в целом всё чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих новобранцев — Финляндии и Швеции, с которыми, кстати говоря, до недавнего времени не было вообще никаких проблем. Сами своими руками зачем-то создают. Зачем? Совершенно непонятно», — отметил российский лидер.

Путин также предупредил, что российская сторона будет реагировать на всё это.

Как передавало ИА Регнум, 21 марта американская газета The Wall Street Journal (WSJ) также сообщила, что Вооружённые силы Швеции приступили к подготовке элитных войск для противостояния с Россией в Арктике. Подготовку военнослужащие проходят на севере Швеции, при этом бригада расширяется наиболее активно среди других подразделений армии страны. Также уточняется, что в случае вооружённого противостояния отряд шведского спецназа примкнёт к силам Финляндии и Норвегии. Кроме того, на севере Швеции проходят подготовку и американские военные.

Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что деятельность сил НАТО в Арктическом регионе создаёт дополнительные угрозы безопасности России. Дипломат уточнил, что альянс намерен в ближайшее время активизировать военно-тренировочную деятельность у северных границ России, что создаёт дополнительные вызовы и угрозы для безопасности страны и её национальных интересов.