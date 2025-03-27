Мурманск, 27 марта, 2025, 20:05 — ИА Регнум. Количество российских военнослужащих в арктической зоне будет расти. Об этом в четверг, 27 марта, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

Дмитрий Дубов/РИА Новости

«Программа реновации должна действовать как минимум до 2030 года с ежегодным объемом поддержки из федерального бюджета не менее 10 млрд рублей. Связано это, конечно, и с усилением нашей военной компоненты в этом регионе. Количество военнослужащих здесь будет расти», — сказал Путин.

В ходе выступления президент отметил, что страны НАТО готовят Арктику как плацдарм для военных конфликтов. Особенно активны в Североатлантическом альянсе Финляндия и Швеция.

Путин подчеркнул, что РФ «никогда никому не угрожала», хотя является крупнейшей арктической державой. Россия, по словам верховного главнокомандующего, внимательно следит за развитием ситуации в регионе.

«Выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности вооружённых сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры. Мы не допустим посягательств на суверенитет нашей стороны. Надёжно защитим наши национальные интересы», — заявил президент.

Он выразил уверенность в том, что чем прочнее будут позиции РФ и чем весомее будут достигнуты результаты, тем больше возможностей появится у России для запуска глобальных международных проектов в Арктике с участием дружеских стран.

20 марта газета The Wall Street Journal сообщала о том, что вооружённые силы Швеции приступили к подготовке элитных войск для противостояния с Россией в Арктике. Уточнялось, что в случае вооружённого противостояния отряд шведского спецназа примкнёт к силам Финляндии и Норвегии.

Как передавало ИА Регнум, директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников отметил, что деятельность сил НАТО в Арктическом регионе создаёт дополнительные угрозы безопасности России.

Дипломат уточнил, что альянс намерен в ближайшее время активизировать военно-тренировочную деятельность у северных границ России, что создаёт дополнительные вызовы и угрозы для безопасности страны и её национальных интересов.

По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, Запад наращивает военное присутствие у границ РФ в Арктике, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за ресурсы.