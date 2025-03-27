Мурманск, 27 марта, 2025, 20:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 марта поручил правительству расширить возможности портов в Арктике и проработать строительство новых гаваней.

Дмитрий Дубов/РИА Новости

«Чтобы повысить логическую устойчивость трансарктического коридора, прошу правительство определить планы по расширению мощности действующих морских портов в Арктике. А также где и в каких точках арктического побережья должны появиться новые порты», — сказал глава государства на пленарном заседании Международного арктического форума в Мурманске.

Путин отметил, что прежде всего необходимо соединить морские гавани с железнодорожной сетью страны. Кроме того, российский лидер призвал правительство реализовать проект развития Арктического полигона железных дорог, включая модернизацию Северной железной дороги на территории Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа.

При этом президент подчеркнул значимость разработки проекта уже сейчас. В дальнейшем этот шаг позволит открыть новые транспортные возможности для регионов Сибири, Урала и Северо-Запада России.

«Мы знаем сегодня ситуацию с развитием РЖД, знаем, какие вызовы стоят перед компанией, — всё хорошо известно. Но думать об этом, о том, что я сейчас сказал, о развитии Северной железной дороги — нужно уже сейчас, сегодня», — отметил он.

Путин также заявил, что Россия располагает самым большим ледокольным флотом в мире. Глава государства подчеркнул, что Россия должна вводить в работу ледоколы нового поколения и усиливать свои позиции в этой сфере. Он также поручил проработать вопрос о строительстве в стране новых современных верфей и попросил правительство поддержать отечественные судостроительные и судоремонтные предприятия.

Как передавало ИА Регнум, ранее во время совещания по вопросу развития арктической зоны президент призвал не откладывать реализацию проектов, важных для развития Арктики и всей страны. По словам Путина, перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Крайнего Севера, в том числе повышение качества жизни людей в арктических регионах.