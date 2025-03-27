Мурманск, 27 марта, 2025, 19:58 — ИА Регнум. Россия никогда никому не угрожала в Арктике, но в случае возникновения угрозы надёжно защитит свой суверенитет, заявил 27 марта президент РФ Владимир Путин.

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«Россия никогда никому не угрожала в Арктике. Но мы внимательно следим за развитием ситуации, выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности Вооружённых Сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры», — сказал глава государства в ходе выступления на пленарном заседании VI международного форума «Арктика — территория диалога».

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