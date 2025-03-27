Грозный, 27 марта, 2025, 19:52 — ИА Регнум. Директор Росгвардии Виктор Золотов наградил сына главы Чеченской Республики Адама Кадырова медалью «За боевое отличие». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Помощнику главы Чеченской Республики, начальнику отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Адаму Кадырову была вручена ведомственная медаль Росгвардии «За боевое отличие», которой его наградил директор Росгвардии Герой России генерал армии Виктор Золотов», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что награждение состоялось на собрании, посвященном Дню войск национальной гвардии РФ.

Как передавало ИА Регнум, ранее Адам Кадыров вошёл в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы российского региона.

В октябре 2023 года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни. А уже в начале ноября он возглавил отдел обеспечения безопасности главы Чечни. В этом же месяце молодой человек стал куратором батальона им. шейха Мансура, входящего в состав Минобороны РФ.

В конце апреля Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе.