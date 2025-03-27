Мурманск, 27 марта, 2025, 19:49 — ИА Регнум. Россия располагает самым большим ледокольным флотом в мире. Об этом в четверг, 27 марта, заявил президент страны Владимир Путин.

«Уже сейчас Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире. Нам нужно усиливать эти позиции, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у России. Ни у кого в мире такого флота нет», — заявил глава государства в ходе Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

Ранее, 21 февраля, российский лидер заявил, что многие страны хотят сотрудничать с Россией в сфере атомного ледокольного флота, что, подчеркнул глава государства, невозможно без современных материалов. Кроме того, Путин указал, что РФ на данный момент сохраняет за собой безусловное лидерство в арктическом регионе.

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