Мурманск, 27 марта, 2025, 19:42 — ИА Регнум. Планы Соединённых Штатов присоединить Гренландию существовали давно. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога».

Global Look Press

«Речь идёт о серьёзных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, исторические корни», — отметил он.

Российский лидер также заявил, что США будут и дальше, на системной основе, продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США якобы для защиты «свободного мира». А советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц при этом отмечал, что Вашингтон готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в конце января заявил, что США «не получат» Гренландию. По его словам, судьбу острова должны решить его жители, которые являются защищённым международным законодательством и Уставом ООН народом.

Трамп после этого заявил, что Вашингтон сможет установить контроль над Гренландией, несмотря на возражения Дании. Он также считает, что народ острова якобы хочет стать частью США.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в свою очередь заявил, что жители острова не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять своё будущее.