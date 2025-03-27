Москва, 27 марта, 2025, 19:42 — ИА Регнум. Спустя год после чудовищного теракта в «Крокус Сити Холл», совершенного выходцами из Средней Азии перед концертом группы «Пикник», стало известно точное число жертв этого преступления. В результате атаки террористов погибли 146 человек, шестеро из них — дети.

Global Look Press

Многие российские издания к годовщине теракта подготовили статьи, сюжеты, спецпроекты, посвященные памяти погибших, опубликовали траурные списки жертв с их фотографиями и краткими описаниями биографий. В различных СМИ эти списки включали в себя от 143 до 145 фамилий. Информацию о 145 и даже о 144 и 143 жертвах теракта разместили в Сети крупнейшие (по данным статистики Liveinternet.ru) российские средства массовой информации. Однако официально количество жертв больше.

«В материалах уголовного дела фигурирует 146 погибших, 6 из них — несовершеннолетние», — рассказал ИА Регнум источник, знакомый с ходом расследования.

Путаница в цифрах возникла еще в первую неделю после теракта. В первые дни МЧС публиковало списки погибших. Последний из них, обнародованный 27 марта, включал 143 фамилии. Сейчас этот список на сайте ведомства недоступен, но сохранился на страницах СМИ. Спустя некоторое время стало известно, что в больнице скончался один из раненых — гражданин Белоруссии Амин Кошеваров, и количество жертв выросло до 144.

В то же время в последнем списке МЧС не хватало еще двух человек. Один из них — полковник спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Тимур Мясников, о его гибели стало известно 29 марта, когда списки уже перестали публиковать. Примерно тогда же выяснилось, что в теракте погибли два полных тезки — обоих звали Андрей Вячеславович Ткачев. Различался только возраст — 34 и 59 лет, но в список МЧС это ФИО было внесено только один раз. В общей сложности получается 146. Но в СМИ продолжали публиковать цифру 144.

Спустя еще несколько дней, 3 апреля детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что в теракте погибли шестеро детей. Поскольку до этого официально несовершеннолетних жертв было пять, журналисты решили, что шестой погибший ребенок, скорее всего, умер от ран в больнице, и, таким образом, общее количество погибших возросло до 145. С тех пор эта цифра фигурирует практически на всех крупнейших информационных ресурсах, доступных в русскоязычном сегменте Интернета. Не говоря уже о «Википедии», впавшей в опалу из-за своей русофобской направленности.

Между тем официально цифра 146 прозвучала из уст председателя Следственного комитета России, но только один раз. «Самым тяжелым и трагическим происшествием прошлого года стал теракт в здании концертного зала «Крокус Сити Холл», где погибли 146 человек. Главным следственным управлением в качестве обвиняемых по этому делу привлечены 27 фигурантов», — сказал тогда Александр Бастрыкин в большом интервью «Российской газете», опубликованном два месяца назад — ко Дню образования СКР, который сотрудники ведомства отмечают 15 января. Но интервью было довольно объемным, и информация о «Крокусе» в нем просто затерялась. К слову, сама «Российская газета» продолжает указывать в разных публикациях, что в результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек.