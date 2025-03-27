Екатеринбург, 27 марта, 2025, 19:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге двое детей и трое взрослых пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов. Об этом сообщили в Telegram-канале минздрава Свердловской области.

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«На ул. Технической в районе дома №9 в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей. На месте происшествия работали четыре бригады скорой медицинской помощи, включая две специализированные педиатрические и одну реанимационную», — указано в публикации.

Уточняется, что дети госпитализированы в больницы города. По предварительным данным, один из них находится в тяжёлом состоянии, у второго состояние средней тяжести. Трое взрослых также уже доставлены в больницы, а их состояние оценивается как средней тяжести.

В минздраве также добавили, что всю необходимую медицинскую помощь дети и взрослые получают в полном объёме.

В Telegram-канале Ural Mash уточнялось, что автомобиль класса седан влетел в пешеходов, шедших на тротуаре, после столкновения с другим авто на проезжей части.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта на улице Вишневского в Казани таксист, управлявший арендованным автомобилем «Москвич», сбил пешеходов на остановке, когда пытался объехать остановившийся автобус. Момент ДТП попал на видео.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Водителя ранее привлекали к ответственности за употребление психотропных веществ.