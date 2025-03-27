Путин прибыл на заседание Международного арктического форума в Мурманске
Мурманск, 27 марта, 2025, 19:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 марта прибыл на пленарное заседание Международного арктического форума в Мурманске.
Глава государства совершает рабочую поездку в Мурманск. Ранее в этот день он провёл совещание по вопросу развития арктической зоны.
В своём выступлении президент отметил, что перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики. Путин подчеркнул, что необходимо повышать качество жизни людей в арктических регионах.
Ранее президент отмечал, что Арктика обладает колоссальным потенциалом. Глава государства указывал, что развитие этих территорий и их обустройство стали неоспоримым приоритетом для страны. В феврале 2025 года Путин назвал Россию абсолютным лидером в Арктике.
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