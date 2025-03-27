Мурманск, 27 марта, 2025, 19:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 марта прибыл на пленарное заседание Международного арктического форума в Мурманске.

Глава государства совершает рабочую поездку в Мурманск. Ранее в этот день он провёл совещание по вопросу развития арктической зоны.

В своём выступлении президент отметил, что перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики. Путин подчеркнул, что необходимо повышать качество жизни людей в арктических регионах.

Ранее президент отмечал, что Арктика обладает колоссальным потенциалом. Глава государства указывал, что развитие этих территорий и их обустройство стали неоспоримым приоритетом для страны. В феврале 2025 года Путин назвал Россию абсолютным лидером в Арктике.

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