Париж, 27 марта, 2025, 19:42 — ИА Регнум. В Париже прокуратура запросила 18 месяцев заключения условно и штраф в размере 20 тысяч евро для 76-летнего французского актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает телеканал France24.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Французские прокуроры потребовали условного тюремного заключения на 18 месяцев для киноиконы Жерара Депардье, а также штрафа в размере 20 тысяч евро», — говорится в сообщении.

Канал уточнил, что это первое дело о сексуальном домогательстве против актера, переданное в суд.

По версии следствия, Депардье во время съемок фильма «Зеленые ставни» (Les Volets vertes) в 2021 году приставал и трогал 54-летнюю костюмершу и 34-летнюю ассистентку. Актер отрицает все обвинения. Ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до 75 тыс. евро.

Как передавало ИА Регнум, судебный процесс по делу о домогательствах был запущен в марте 2025 года. В суде актёр признал, что иногда ведёт себя несдержанно, может позволить себе непристойные высказывания, а его поведение иногда воспринимают «как хамское». Он отметил, что ему часто говорили о его «русской натуре», вероятно, из-за «пьянства или вульгарности».

Позже глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал лишить Депардье гражданства России, объяснившего свою распущенность «русской натурой».

Он напомнил, что Депардье критиковал Россию из-за проведения СВО и прекратил работать над фильмом об эскадрилье «Нормандия — Неман», чем оскорбил память и советских, и французских воинов. Затем он уехал из страны, но сохранил гражданство из-за наличия здесь бизнеса.