Луганск, 27 марта, 2025, 19:53 — ИА Регнум. Ветеран спецоперации Василий Тарасов вместе с инженером Александром Соколовым запустил на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) импортозамещающее высокотехнологическое производство микросхем для российской промышленности.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Предприятие ориентируется на лучшие мировые стандарты, в частности, на решения компании Siemens, традиционно используемые в российской промышленности. Всё начиналось «на коленке», в домашних условиях, с производства необходимого программного обеспечения. А уже сейчас это небольшая лаборатория, где производят контроллеры, которые работают в связке с оборудованием Siemens иностранного производства. Сейчас мы ещё пока в стадии разработки, прототипирования и тестирования этого устройства. Работаем над улучшением и устранением недостатков», — рассказал Соколов.

Он уточнил, что пока рано говорить о продажах устройств, однако уже в октябре планируется произвести небольшую партию микросхем и отправить всем желающим, кто хочет посмотреть и протестировать данную продукцию.

«Когда Александр предложил идею создания высокотехнологичной разработки, мы увидели в этом возможность не только заниматься импортозамещением, но и создавать рабочие места для ребят, вернувшихся со службы. Многие ветераны, к сожалению, получили ранения, и работа на шахте или другие виды тяжелого физического труда им уже не подходят. Наше производство предлагает современные, высокотехнологичные рабочие места здесь, в Луганске», — отметил Василий Тарасов.

По словам ветерана СВО, размещение такого производства в Луганске даст толчок к развитию высокотехнологичной отрасли в регионе и обеспечит работой местных жителей, в первую очередь других ветеранов. Он добавил, что в планах предприятия расширение производственных мощностей и увеличение ассортимента выпускаемой продукции.