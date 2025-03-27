Москва, 27 марта, 2025, 19:29 — ИА Регнум. Кремль получил обращение главы Гагаузии Евгении Гуцул к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в её освобождении и ознакомился с этим обращением. Об этом 27 марта сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

EPA/TASS

«Да. Ознакомились», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

25 марта сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии задержали Гуцул в аэропорту Кишинёва на 72 часа. По данным местного Пятого телеканала, главу Гагаузии не выпустили из Молдавии, отобрали паспорт и произвели полный досмотр, а никаких объяснений по поводу причины задержания не последовало. 27 марта молдавские силовики провели обыски в помещениях правительства Гагаузии.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта Гуцул обратилась к Путину, а также к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой повлиять на молдавские власти и помочь в её освобождении. Политик отметила, что сфабрикованные против неё обвинения являются частью кампании по уничтожению гагаузской автономии.

Песков, комментируя задержание Гуцул, отметил, что действующая власть Молдавии использует методы неприкрытого нажима на политиков, которые популярны и составляют ей конкуренцию. Политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум отметил: задержание главы Гагаузии указывает, что в Молдавии решили действовать по примеру румынских властей, которые незаконно устраняют своих политических конкурентов на президентских выборах.