Брюссель, 27 марта, 2025, 19:07 — ИА Регнум. Антироссийские санкции наносят вред экономикам государств Центральной Азии, однако нельзя допускать их обхода через данный регион. Об этом заявила журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Global Look Press

«ЕС ввёл в действие 16 пакетов санкций, чтобы подорвать российскую военную машину, и мы работаем над 17-м пакетом. Поэтому я также подчеркнула важность борьбы с обходом наших санкций, в том числе через Центральную Азию. Я понимаю, что эти санкции наносят ущерб вашей экономике, но ясно, что мы все хотим прекращения боевых действий», — отметила она.

Каллас также призвала не допустить ситуацию, при которой российские компании обратились бы к странам Центральной Азии для обхода санкций.

27 марта Каллас приняла участие в 20-й министерской встрече ЕС — Центральная Азия, которая прошла в Ашхабаде. Конфликт на Украине также был одним из вопросов повестки данной встречи.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Олаф Шольц выступили против отмены антироссийских санкций. Они высказали точку зрения, что время для отмены антироссийских санкций пока не пришло, ведь, по их словам, до мирного урегулирования украинского конфликта ещё далеко.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что, по мнению лидеров Запада, их санкции должны были ослабить РФ, однако принесли обратный результат. Глава государства также подчёркивал, что, невзирая на ограничения, российская экономика демонстрирует рост.