Бангкок, 27 марта, 2025, 18:54 — ИА Регнум. Российского рэпера Пашу Техника (настоящее имя Павел Ивлев) экстренно госпитализировали в больницу в Таиланде и ввели в искусственную кому, сообщил 27 марта его менеджер Марк.

Кадр из видео

«Чем-то отравился или что-то употребил. Опасности жизни у него нет», — передаёт слова агента РБК.

По его словам, команда музыканта не понимает, что произошло с ним и ждёт вердикта врачей. Сейчас рэпер находится в тяжёлом состоянии, добавил Марк.

В беседе с Telegram-каналом «Super.ru» менеджер уточнил, что Паша Техник приехал на отдых в Таиланд со своей новой девушкой. После отпуска артист планировал провести гастрольный тур по России. На данный момент неизвестно, сколько артист пробудет в больнице, по словам его агента, сроки варьируются от пары дней до месяца.

Ранее ИА Регнум сообщало, что рэп-исполнитель Паша Техник проходил курс лечения в реабилитационном центре. Причиной его госпитализации стало чрезмерное употребление наркотических веществ.

В июле 2023 года Тверской суд Москвы признал рэп-исполнителя виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») из-за изображения на теле рэпера Карлсона с пропеллером в виде свастики. Музыканту назначили арест на 13 суток.

В ноябре 2024 года сотрудники полиции остановили автомобиль такси, в котором находился 24-летний житель Москвы. В кармане у молодого человека обнаружили запрещённые вещества. По его словам, он приобрёл их на концерте рэпера Паши Техника. Против москвича было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств или психотропные веществ).